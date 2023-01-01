За 2022 рік в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог

Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, найчастіше тривоги лунали на територіях Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Сумської областей.
Друге місце за кількістю повітряних тривог — за центральними регіонами країни, і найменше – на заході.
Найменше фіксували 4 попередження за добу, тоді як найбільша кількість – 189 сирен за добу. У середньому ж українців попереджали про обстріли близько 47 разів за добу.
Зауважимо, що протягом доби росіяни завдали 35 авіаційних ударів, зокрема, застосували БпЛА “Шахед-136”, всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України.
- У ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023-го росіяни вкотре здійснили масований ракетний обстріл території України. Від усвідомлення свого безсилля на полі бою, окупанти цілеспрямовано гатили по цивільних об’єктах. Передноворічний терор не залишився поза увагою користувачів соцмереж.
- Протягом ночі з 31 грудня на 1 січня РФ активно атакувала мирні українські міста з неба.
- Ворог продовжує зазнавати втрат, лише за останній тиждень до міської лікарні Біловодська (Луганська область) було доставлено 350 окупантів. Лише протягом 30 грудня на Запорізькому напрямку було знищено 160 російських загарбників.