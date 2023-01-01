За 2022 рік в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог

У Державній прикордонній службі зазначили, що за весь минулий 2022 рік в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, найчастіше тривоги лунали на територіях Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Сумської областей.

Друге місце за кількістю повітряних тривог — за центральними регіонами країни, і найменше – на заході.

Найменше фіксували 4 попередження за добу, тоді як найбільша кількість – 189 сирен за добу. У середньому ж українців попереджали про обстріли близько 47 разів за добу.

Зауважимо, що протягом доби росіяни завдали 35 авіаційних ударів, зокрема, застосували БпЛА “Шахед-136”, всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України.