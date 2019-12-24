Про це поінформували в прес-службі КМУ.

Відтепер такі скарги від людей і бізнесу повинні розглядати протягом доби.

“Ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин. А тиждень тому ми з міністром юстиції Денисом Малюською відкрили в Києві Офіс протидії рейдерству. Кожен може туди звертатися”, – зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Як уточнили в прес-службі Міністерства юстиції, постанова Кабміну визначає, що скарги в сфері держреєстрації розглядаються не пізніше наступного робочого дня.

Крім того, розгляд скарги здійснюється Мін’юстом невідкладно (без розгляду її колегіально) у разі встановлення очевидних порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів держреєстрації.

Оновлений порядок розгляду скарг стосується не лише порушень корпоративних прав або прав на будівлі та споруди, а й на земельні ділянки. Так, власник ділянки, у якого незаконно відібрали землю, може звертатися із заявою до Міністерства юстиції.