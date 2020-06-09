За три місяці співробітники Служби безпеки України викрили 21 інтернет-агітатора, які працювали за завданнями російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Уточнюється, що проросійські агітатори діяли в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Кропивницькому, Херсоні, Івано-Франківську, Конотопі, Жашкові, Хмельницькому, Чернігові, а також у населених пунктах на Донбасі близько лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Зокрема, троє інтернет-агітаторів були затримані в Чернігові, Одесі та на Донбасі тільки за останній тиждень. Підозрювані регулярно розміщували в соціальних мережах заклики до порушення територіальної цілісності і конституційного ладу України, а також поширювали пропаганду терористичних організацій.

В даний час стосовно затриманих були зареєстровані кримінальні провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

В цілому за час карантину співробітниками СБУ було заблоковано більше 2,7 тисячі спільнот в соціальних мережах, які мали більш ніж мільйонну аудиторію.

Крім того, за час карантину СБУ викрила 393 людини, які поширювали фейки про епідемію коронавірусу. При цьому 173 людини були притягнуті до адміністративної відповідальності.