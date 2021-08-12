У четвер, 12 серпня, під головуванням секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

Під час наради обговорювали стан виконання завдань, поставлених президентом. Йдеться, зокрема, про указ Володимира Зеленського від 7 червня, яким передбачено створення Кабміном цільової програми “Масштабне залісення України”, спрямованої на розв’язання проблемних питань лісовпорядкування, насамперед щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

Оголошуючи про підписання відповідного указу в червні, Зеленський зазначив, що влада поставила за мету висадити 1 млрд дерев у найближчі 3 роки.

“Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати саме тут на нашій зустрічі”, – казав він.

Указом також передбачено, що уряд має забезпечити належне фінансування у 2022 році та наступних роках заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів та запровадити механізми залучення інвестицій для цього.

Данілов наголосив на важливості того, аби в реалізації програми брали участь усі об’єднані територіальні громади.

Секретар РНБО також зауважив, що президент доручив підготувати засідання РНБО з питань збереження та відтворення лісів.