Про це президент заявив на форумі “Україна 30”.

За словами Зеленського, почався повний аудит надр та їхніх користувачів, пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих сплячих ліцензій.

“На жаль лісова галузь не зазнавала жодного реформування фактично 50 років. Ми розпочали перетворення… Ми запроваджує нові правила продажу деревини, які ліквідують “сірий” ринок. В Україні прозоро, онлайн, без будь-яких корупційних ризиків має реалізуватися 100% необробленої деревини”, – сказав Зеленський.

За його словами, в Україні вперше провели національну інвентаризацію лісів.

“Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати саме тут на нашій зустрічі”, – зазначив Зеленський.