В Україні за останні 30 років не зросла тривалість життя. При цьому резерви зниження смертності, пов’язані з суспільством і державою, вже вичерпані.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За її словами, якщо порівнювати з початком 1990-х, то тривалість життя в Україні яка була, така і є; 67 років у чоловіків, 77 років у жінок.

“Взагалі, якщо в порівнянні з 1960-м роком, середня тривалість життя в світі в цілому зросла на 19,7 року при народженні чоловіків і на 20,5 року при народженні жінок, а, наприклад, в Швейцарії – на 13,3 і 11,5 року відповідно, то в Україні – лише на 1,3 і 5,9 “, – зазначила Лібанова.

Вона підкреслила, що різниці за 30 років немає, оскільки тривалість життя – дуже інерційний показник, і вже в 1960 році Україна була серед світових лідерів по ньому. Тобто вже були майже повністю реалізовані резерви зниження смертності такі як вакцинація, медицина, і так далі.

При цьому Лібанова зазначає, що подальший прогрес вимагає індивідуальних дій, тобто масовий спорт і здоровий спосіб життя можуть позначитися на зростанні тривалості життя.