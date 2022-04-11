Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У Першу чеченську війну РФ втратила – 21 гелікоптер.

Друга чеченська – 36 гелікоптерів.

Грузинська війна – 3 гелікоптери.

Війна в Сирії – 23 гелікоптери.

Загалом у чотирьох війнах росіяни втратили 83 гелікоптери.

Наразі загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19500 осіб,
  • танків ‒ 725 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
  • артилерійських систем – 347 од,
  • РСЗВ – 111 од,
  • засоби ППО – 55 од,
  • літаків – 154 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки – 1387 од,
  • кораблі /катери – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119.
  • Спеціальна техніка – 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Міноборони наголошуються, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.