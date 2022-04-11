Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
У Першу чеченську війну РФ втратила – 21 гелікоптер.
Друга чеченська – 36 гелікоптерів.
Грузинська війна – 3 гелікоптери.
Війна в Сирії – 23 гелікоптери.
Загалом у чотирьох війнах росіяни втратили 83 гелікоптери.
Наразі загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 19500 осіб,
- танків ‒ 725 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
- артилерійських систем – 347 од,
- РСЗВ – 111 од,
- засоби ППО – 55 од,
- літаків – 154 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки – 1387 од,
- кораблі /катери – 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119.
- Спеціальна техніка – 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Міноборони наголошуються, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
- Нагадаємо, Сили спецоперацій ліквідували частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.
- Ворог продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.
- Також аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.