Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Sotheby’s.

Як сповіщалося, в середині червня Тім Бернерс-Лі виставив на Sotheby’s як NFT-токен вихідний код World Wide Web. Це браузер і редактор, який дав користувачам можливість створювати та використовувати посилання, за допомогою яких можна переміщатися між файлами всередині мережі комп’ютерів. Технологія почалася з одного сервера і вебсайту. На сьогодні існує понад 1,7 млрд сайтів, якими щодня користуються 4,6 млрд людей по всьому світу.

Аукціон проходив з 23 по 30 червня. Стартова ціна була на рівні 1000 доларів. Завершилися торги на сумі в 5 434 500 доларів.

Крім власне коду, який охоплює реалізацію трьох мов і протоколів, винайдених Бернерсом-Лі (HTML, HTTP, URI), переможець аукціону, чиє ім’я невідоме, отримав:

HTML-документ, за допомогою якого перших юзерів Інтернету навчали ним користуватися;

30-хвилинне чорно-біле відео без звуку, на якому можна побачити, як цей код друкується;

векторний файл-макет плакату із повним текстом коду;

лист від Бернерса-Лі.

NFT (невзаємозамінний токен) дає змогу купувати та продавати право власності на унікальні цифрові предмети та відстежувати, кому вони належать, за допомогою блокчейну. В Sotheby’s акцентують, що цей лот є історичним і унікальним, але його продаж не вплине на роботу Інтернету.

Видання Financial Times зазначало, що цей аукціон — перший раз, коли Бернерс-Лі отримав прямий прибуток від свого творіння.