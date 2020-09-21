Covid-19 Україна

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За 5 місяців рейтинг Зеленського впав на 10 %, а Порошенка виріс на 4 %

З квітня нинішнього року президентський рейтинг Володимира Зеленського впав на 10 %, а Петра Порошенка виріс на 4 %.

Понеділок, 21 вересня 2020, 13:53

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, якби вибори президента відбулися в середині вересня за Зеленського проголосували б 31,8 % виборців, які вже визначилися. За Порошенка проголосували б 18,9 % виборців.

Ще 13,3 % підтримали б Юрія Бойка, 9,8 % – Юлію Тимошенко, 6,8 % – Ігоря Смешка, 6 % – Олега Ляшка, 4,9 % – Анатолія Гриценка, 2,3 % – Олександра Вілкула.

Зазначимо, що порівняно із результатами опитування, проведеного в квітні рейтинг Зеленського знизився на 10,8 %. Водночас, рейтинг Порошенка зріс на 4 %.

Опитування було проведене з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2 % для показників близьких до 50 %, 2,1 % — для показників близьких до 25 %, 1,4 % — для показників близьких до 10 %.

  • Рейтинг президента України Володимира Зеленського демонструє рекордне падіння: зараз він нижчий за 30 %. Це менше, ніж чинний глава держави набрав у першому турі президентських виборів.
Теги: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, соцопитування, КМИС, рейтинг

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