Про це заявив сьогодні на прес-конференції мер столиці Віталій Кличко.
“Загалом за 9 останніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, не медики. Та, на жаль, є й відтік медичних кадрів… Причини звільнення медиків – різні. Однією з вагомих причин є і пандемія (епідемія коронавірусу, – ред.). В ситуації стрімкого поширення вірусу багато тих медпрацівників, які належать до груп ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і залишити роботу”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що є й інші причини наявності вільних вакансій у медустановах столиці (на сьогодні таких вакансій майже 7,5 тис.).
Одна з причин полягає в тому, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленнями (лікарі та середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати в комунальні лікарні.
Вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували в 2017 році.
Як приклад Кличко вказав, що цього року зі столичних коледжів випустилися 557 бюджетників. І тільки 207 із них пішли працювати в комунальні лікарні медсестрами.
“Така ж ситуація і з молодими лікарями”, – додав мер Києва.
(На відео – з 14:58)
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