За останні 9 місяців із медичних закладів Києва звільнилися понад 7000 працівників. Однією з причин є епідемія коронавірусу COVID-19.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції мер столиці Віталій Кличко.

“Загалом за 9 останніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, не медики. Та, на жаль, є й відтік медичних кадрів… Причини звільнення медиків – різні. Однією з вагомих причин є і пандемія (епідемія коронавірусу, – ред.). В ситуації стрімкого поширення вірусу багато тих медпрацівників, які належать до груп ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і залишити роботу”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що є й інші причини наявності вільних вакансій у медустановах столиці (на сьогодні таких вакансій майже 7,5 тис.).

Одна з причин полягає в тому, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленнями (лікарі та середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати в комунальні лікарні.

Вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували в 2017 році.

Як приклад Кличко вказав, що цього року зі столичних коледжів випустилися 557 бюджетників. І тільки 207 із них пішли працювати в комунальні лікарні медсестрами.

“Така ж ситуація і з молодими лікарями”, – додав мер Києва.

(На відео – з 14:58)