Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
Аукціон організували здаля збору коштів на гуманітарну допомогу Україні.
Перед стартом аукціону виступив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, який закликав благодійників викласти більше коштів, адже кофта Володимира Зеленського має коштувати понад 50 000 фунтів (стартова ціна речі).
Перед учасниками благодійного аукціону також виступив і власник флісової кофти Володимир Зеленський. Через відеозв’язок він подякував та похвалив Велику Британію та “хороброго Бориса”, який нещодавно відвідав Київ.
Також на аукціоні біло продано керамічного глечика-півника, який подарували Джонсону під час його прогулянки з Зеленським на Майдані Незалежності.
Ще один благодійний лот – екскурсія-прогулянка українською столицею разом з мером Києва Віталієм Кличком.
- Нагадаємо, 5 травня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Речник Даунінг-стріт розповів про обговорення ними можливості спорядження зброї більшої дальності до України.
- Також Велика Британія передасть Україні 13 броньованих машин для евакуації цивільних з “гарячих точок”, зокрема на Донеччині та Луганщині.
- Окрім цього прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Велика Британія допоможе Україні у зруйнуванні планів Президента РФ Володимира Путіна.