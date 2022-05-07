Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Аукціон організували здаля збору коштів на гуманітарну допомогу Україні.

Перед стартом аукціону виступив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, який закликав благодійників викласти більше коштів, адже кофта Володимира Зеленського має коштувати понад 50 000 фунтів (стартова ціна речі).

Фото: telegraph.co.uk

Перед учасниками благодійного аукціону також виступив і власник флісової кофти Володимир Зеленський. Через відеозв’язок він подякував та похвалив Велику Британію та “хороброго Бориса”, який нещодавно відвідав Київ.

Також на аукціоні біло продано керамічного глечика-півника, який подарували Джонсону під час його прогулянки з Зеленським на Майдані Незалежності.

Ще один благодійний лот – екскурсія-прогулянка українською столицею разом з мером Києва Віталієм Кличком.