Флісову кофту президента України Володимира Зеленського продали на благодійному аукціоні Christie's у Лондоні. За неї вторгували 90 000 фунтів стерлінгів або понад 3,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Аукціон організували здаля збору коштів на гуманітарну допомогу Україні.

Перед стартом аукціону виступив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, який закликав благодійників викласти більше коштів, адже кофта Володимира Зеленського має коштувати понад 50 000 фунтів (стартова ціна речі).

Перед учасниками благодійного аукціону також виступив і власник флісової кофти Володимир Зеленський. Через відеозв’язок він подякував та похвалив Велику Британію та “хороброго Бориса”, який нещодавно відвідав Київ.

Також на аукціоні біло продано керамічного глечика-півника, який подарували Джонсону під час його прогулянки з Зеленським на Майдані Незалежності.

Ще один благодійний лот – екскурсія-прогулянка українською столицею разом з мером Києва Віталієм Кличком.