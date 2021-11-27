Депутат Харківської міської ради від "Європейської Солідарності" Юрій Корсунов переконаний, що пристрій для стеження, знайдений в його автівці, є елементом системного тиску влади на опозицію.

Про це повідомив Юрій Корсунов в ексклюзивному коментарі #Буквам.

Вранці 25 листопада Корсунов виявив, що його автомобіль був зламаний. При цьому, автівка стояла на платній охоронюваній стоянці під відеонаглядом. Депутат звернувся до охорони з проханням надати записи з камер спостереження, але ті відповіли, що камери не працювали з другої до третьої ночі.

Також була стерта вся інформація з відеореєстратора, який містився в автомобілі.

Після цього Корсунов уважно оглянув авто, але відразу не помітив якихось ознак встановлення спеціальних засобів.

Також він вирішив зустрітися з охоронцем, який перебував на зміні тієї ночі. Він, за словами Корсунова, нервував та сказав, що за всіма питаннями треба звертатися до керівництва компанії.

Наступного дня депутат поїхав на станцію технічного обслуговування для проведення ретельного огляду автомобіля щодо ідентифікації знайденого пристрою.

Там фахівець з автомобільної електрики сказав, що пристрій не є частиною обладнання машини. Також він виявив сторонню електропроводку та під’єднання. Після чого Корсунов викликав поліцію.

За присутності поліціянтів автоелектрик засвідчив знахідку. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та вибухово-технічну службу.

Експерти оглянули авто – вибухових пристроїв не знайшли. Але вони виявили предмет, схожий на мобільний телефон, до якого був приєднаний мікрофон, що містився біля керма.

“Це пристрій для стеження та прослуховування. Його вилучили, зафіксували, поклали в коробку та передали на експертизу. Я написав заяву щодо незаконного проникнення в авто та встановлення спеціальних засобів для стеження та прослуховування”, – повідомив Юрій Корсунов.

Він сказав, що це триває у межах дискредитації українських військових.

“Моя думка, що це тенденція, насамперед після вчорашнього пресмарафону Зеленського. Стало очевидно, що Президент без поваги ставиться до української армії та захисників України. Він не прагне того, щоб повноцінно формувалися загони територіальної оборони, намагається дискредитувати військових. Я вважаю, що його заява щодо державного перевороту абсолютно вигадана, щоб дискредитувати захисників України та “пришити” до них сфабриковані кримінальні справи”, – наголосив депутат.

Також Корсунов повідомив про причини того, що в автівці було знайдено спеціальний пристрій.

“Вважаю, що саме з метою дискредитації захисників України моє авто поставили на прослуховування та стеження. Я представляю ГО “Брати по зброї”, є опозиційним депутатом від “Європейської солідарності”, маю чітку проукраїнську позицію. У минулому — учасник двох Майданів, був добровольцем та захищав Україну на фронті”, – сказав він. “Цей пристрій могли використати як з метою дискредитації моєї ділової репутації, гідності та честі. А також – для завдавання шкоди моєму життю, здоровʼю моєї сімʼї та близьких”, – наголосив Корсунов.