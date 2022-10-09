У Москві директор школи написав "донос" на ученицю за жовто-сині кольори на аватарці. Правоохоронці забрали п'ятикласницю у відділ поліції, також співробітники прийшли до родини додому з обшуком.

Про це повідомляє The Insider.

У заяві директор добре відгукнувся про успішність та характер учениці, проте попросив “обстежити житлово-побутові умови сім’ї та встановити причинно-наслідкові зв’язки подібної поведінки дитини, її громадянської позиції”. Також директор попросив поліцію “вплинути на виховну позицію” матері, щоб вона не “вплинула” на дочку “переконаністю власних політичних поглядів” та не заохочувала “в обговоренні міжнаціональних та політичних питань у дитячому колективі”.

З матір’ю школярки провели бесіду співробітники поліції та соціальні педагоги. Вони цікавилися, чому дівчинка не відвідувала уроки “Розмови про важливе” (щотижневі уроки пропаганди за наказом Кремля – ред.). Також з’ясувалося, що на дівчинку поскаржився хтось із батьків її однокласників через те, що в чаті з однокласниками вона опублікувала опитування “про мир та війну”.

5 жовтня до школи за ученицею приїхали поліціянти. Поки мати їхала до доньки, співробітник поліції, інспекторка у справах неповнолітніх Д.В.Мжельська з’ясовувала у дівчинки, чим займається її мати та як сім’я проводить час. У результаті співробітники доправили її до поліції окремо від мами, а силовики “грубо повели матір до виходу”, доки дитина плакала. Крім поліціянтів, у відділі були присутні співробітники Центру боротьби з екстремізмом, які читали повідомлення у телефоні жінки, а також п’ятеро співробітників сімейного центру “Гармонія” та служби опіки. Усього сім’я пробула у відділі три години.

Через деякий час вони прийшли додому до сім’ї та, не пред’являючи документів і не представляючись, вивчали листування та історію пошуку в телефоні та ноутбуці школярки, також “рилися у постільній білизні”. Інспекторка у справах неповнолітніх заявила матері, що сім’ю викличуть на комісію для постановки на профілактичний облік.