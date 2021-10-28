Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Зазначається, що сьогодні вранці у Козині біля помешкання Порошенка зафіксували автомобіль Volkswagen універсал білого кольору із затемненими вікнами. Номерний знак – АА 2984 ЕН.

Як з’ясувалося раніше, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів. Як зазначають в “ЄС”, це свідчить про те, що спостереження за Порошенком ведеться за вказівкою влади.

“Про ганебний факт незаконного стеження одразу у відповідний до закону спосіб була повідомлена Національна поліція України”, – зазначили в “ЄС”.

Нагадаємо, що це не перший факт переслідування Порошенка. Про незаконне стеження за Петром Порошенком було відомо й раніше — вперше в “ЄС” заявили про це ще в січні 2020 року.