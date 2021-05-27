За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито.

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк

Цимбалюк зазначив, що атаки Росії продовжують забирати життя українських військовослужбовців і руйнувати цивільну інфраструктуру.

“З моменту останнього підтвердження припинення вогню з липня 2020 року до останньої неділі 37 українських військовослужбовців були вбиті і 115 поранені. Сьогодні ще один український військовослужбовець був убитий снайперським вогнем російських збройних формувань в районі Новотошківському“, — зазначив він.

Постпред нагадав також, що бойовики обстрілюють житлові райони на підконтрольній уряду частині Донецької області, дають гарантії безпеки на проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури і потім ведуть там вогонь, що фіксують спостерігачі

Режим припинення вогню на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.