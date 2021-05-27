Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк
Цимбалюк зазначив, що атаки Росії продовжують забирати життя українських військовослужбовців і руйнувати цивільну інфраструктуру.
“З моменту останнього підтвердження припинення вогню з липня 2020 року до останньої неділі 37 українських військовослужбовців були вбиті і 115 поранені. Сьогодні ще один український військовослужбовець був убитий снайперським вогнем російських збройних формувань в районі Новотошківському“, — зазначив він.
Постпред нагадав також, що бойовики обстрілюють житлові райони на підконтрольній уряду частині Донецької області, дають гарантії безпеки на проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури і потім ведуть там вогонь, що фіксують спостерігачі
Режим припинення вогню на Донбасі
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
28 квітня ТКГ домовилася про перемир’я на Великдень, але не узгодила жодних документів. Великоднього перемир’я не було.
- 27 травня радники лідерів держав “нормандського формату” (України, Франції, Німеччини та Росії) не змогли домовитися про повернення до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.