Вітання опубліковано на сторінці ЦВК в Facebook.

Допис супроводжується фотографіями виборців різних років, процесу підрахунку голосів на виборах, учасників Революції Гідності.

“Ми не знаємо, хто ці люди на фото. Єдине, що всіх їх об`єднує, – національність і повага до свого вибору.

Ми не знаємо, чи жалкували вони коли-небудь про позначку в бюлетені, але переконані, що їм не соромно за себе перед самими собою.

За 29 років ми обрали шістьох Президентів України, вісім скликань Верховної Ради, шість разів було проведено місцеві вибори”, – написали в ЦВК.

У виборчій комісії відзначили, що вибір – це не про політику, а про незалежність.