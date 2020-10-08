Статки найбагатших людей світу зросли на 27,5% за час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані швейцарського банку UBS, повідомляє ВВС.

На сьогоднішній день у мільярдерів рекордні статки – $10,2 трлн. Це дані на кінець липня 2020 року. Більше інших заробляли керівники технологічних і промислових підприємств. Статки деяких з них виросли навіть на 44% за три місяці пандемії.

“Промислові підприємства виграли непропорційно, оскільки ринки оцінили значне відновлення економіки (після локдаунів по всьому світу)”, – зазначили в UBS.

В цілому, статки мільярдерів зросли на 27,5% за час пандемії коронавірусу. Це історичний максимум, який перевершив попередній рекорд. Раніше було зафіксовано зростання до $8,9 трлн у кінці 2017 року.

Крім цього, за час пандемії зросла кількість мільярдерів у світі. Тепер таких 2189 осіб, а в 2017 році було 2158.

Найбільше мільярдерів проживає в США. Загальні статки американських мільярдерів оцінюють в $3,5 трлн. Для порівняння, статки мільярдерів в Китаї становлять $1,7 трлн.

Менше інших заробили мільярдери, які мають бізнеси в сфері фінансів або на медіа-ринку.

Також за час пандемії зафіксовано рекордний обсяг витрат мільярдерів на благодійність.

209 мільярдерів з різних країн світу публічно пожертвували 7,2 мільярдів доларів з березня по червень 2020 року. Так, в США 98 мільярдерів пожертвували 4,5 мільярди доларів, в Китаї 12 мільярдерів пожертвували 679 мільйонів доларів, а в Австралії всього два мільярдери пожертвували 324 мільйони доларів. У Великобританії дев’ять мільярдерів пожертвували 298 мільйонів доларів.