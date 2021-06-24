За час пандемії коронавірусу у світі довіра до новин зросла.

Про це йдеться в щорічному звіті про цифрові новини Reuters Institute.

Пандемія коронавірусу разом з карантинними обмеженнями прискорила занепад друкованих газет, що ще більше вплинуло на прибуток багатьох медіа-компаній.

Але при цьому криза показала цінність точної і надійної інформації.

Заворушення на Капітолійському пагорбі в Сполучених Штатах (6 січня 2021) і глобальне поширення неправдивої інформації та теорій змови про коронавірус ще більше сфокусували людей на тому, звідки вони отримують свої новини.

У звіті говориться, що в цьому році Reuters Institute провів докладне дослідження, щоб зрозуміти роль соціальних мереж в отриманні новин і їх використання для поширення неправдивої інформації.

Короткий виклад деяких з найбільш важливих результатів нашого дослідження 2021 року:

Довіра до новин виросло в середньому на 6 процентних пунктів після пандемії коронавируса – при цьому 44% нашої загальної вибірки заявили, що довіряють більшості новин. Фінляндія залишається країною з найвищим рівнем загальної довіри (65%), а в США зараз найнижчий рівень (29%).

У той же час довіра до новин з пошуку і соціальних мереж в цілому залишалася стабільною. Це означає, що розрив в довірі між новинами в цілому і новинами в агрегованому середовищі збільшився – аудиторія, мабуть, приділяє більше уваги точним і надійним джерелам новин.

У низці країн, особливо в країнах із сильними і незалежними державними ЗМІ, ми спостерігаємо зростання споживання новин від новинних брендів, які користуються довірою у населення. При цьому така тенденція помітно нижча за межами Західної Європи, в країнах, де проблема пандемії менше домінувала у ЗМІ або де інші політичні і соціальні питання відігравали більш значущу роль.

Інтерес до новин різко впав в Сполучених Штатах після обрання президента Байдена, особливо з боку правих груп.

Більшість наших респондентів (74%) кажуть, що вони як і раніше вважають за краще новини, які відображають широкий діапазон поглядів і дозволяють їм вирішувати, про що думати. Більшість також вважає, що засоби масової інформації повинні намагатися бути нейтральними по кожному питанню (66%).

Наразі 73% людей тепер отримують доступ до новин через смартфон. Основні новинні бренди та журналісти привертають найбільшу увагу до новин у Facebook і Twitter, але їх затьмарюють лідери думок і альтернативні джерела в таких мережах, як TikTok, Snapchat і Instagram. TikTok охоплює чверть (24%) користувачів, молодших за 35 років, водночас 7% використовують платформу для новин.

Ми спостерігаємо значне зростання плати за онлайн-новини в невеликій кількості багатших західних країн, але загальний відсоток людей, що платять за онлайн-новини, залишається низьким. Норвегія продовжує лідирувати з 45% (+3), за нею йдуть Швеція (30%), США (21%), Фінляндія (20%), Нідерланди (17%) і Швейцарія (17%). Менш помітний прогрес у Франції (11%), Німеччини (9%) і Великій Британії (8%).

Зростання інтересу до підкастів сповільнилося, почасти через обмеження на пересування.

Інститут вивчення журналістики Reuters – дослідницький центр Оксфордського університету, який відстежує тенденції в ЗМІ. Reuters Institute фінансує Фонд Thomson Reuters, благодійний підрозділ Thomson Reuters.

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