У Росії укотре змінили командувача Західного військово округу на війні в Україні. Новопризначений Євген Нікіфоров став вже четвертим командувачем від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляють у розвідці Великої Британії.

Зазначається, що генерал-лейтенант Євген Нікіфоров, ймовірно, переходить до командування Західним військовим округом (ЗВО) у війні Росії в Україні.

Він стане щонайменше четвертим командиром ЗВО з моменту повномасштабного вторгнення та замінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва, який був призначений на цю посаду лише три місяці тому.

Розвідники Великої Британії зауважили, що раніше Нікіфоров був начальником штабу Східного військового округу тау перші тижні широкомасштабного вторгнення брав активну участь у плануванні спроби військ РФ наступати на Київ через Чорнобильську зону.

На даний час ЗВО, найімовірніше, повинен утримувати правий фланг РФ навколо Сватового та Кремінної на Луганщині.

“Оскільки будь-яка сторона ймовірно може спробувати наступ у цьому секторі, Нікіфоров бере на себе важливу оперативну роль у конфлікті”, – йдеться у звіті.

Розвідники резюмували, що такий часті зміни командувачів можуть свідчити про внутрішні розбіжності серед військової верхівки РФ щодо ведення війни проти України.