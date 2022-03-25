Внаслідок російсько-української війни доступ громадян до медичних послуг значно ускладнився, а зруйнована медична інфраструктура становить загрозу для мільйонів людей, кажуть у ВООЗ

Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

Станом на 24 березня, було підтверджено 64 атаки на медичні заклади та на медпрацівників. Також стало відомо, що внаслідок війни постраждало 18 мільйонів людей. У прес-службі ВООЗ заявили, що війна завдала значних збитків системі охорони здоров’я в Україні.

Ба більше, через війну доступ громадян до послуг медзакладів став більш ускладненим. Також зросла кількість звернень українців до лікарень через травми та хронічні захворювання.

Нині в деяких регіонах України порушено ланцюги постачання медикаментів, а медична інфраструктура зруйнована. Це може становити значну загрозу для мільйонів українців, повідомляють у ВООЗ.

У прес-релізі ВООЗ йдеться також про те, що число внутрішньо переміщених осіб в Україні становить 7 млн осіб, а покинуло Україну близько 4 млн громадян.

Ще однією проблемою стало сповільнення темпів вакцинації населення від COVID-19. До повномасштабного вторгнення Росії до України близько 50 000 осіб щодня вакцинувалося від недуги, а в період між 24 лютого та 15 березня лише 175 000 громадян було вакциновано.