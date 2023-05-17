Втрати в лавах армії Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення в Україну більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової.

Джерело: Global Firepower.

За даними рейтингу, 28 держав-членів Альянсу мають армію нижчу за чисельністю, ніж втратила Росія за час війни в Україні. “Своїми діями Москва сприяла знищенню в Україні свого війська чисельністю у 16 армій НАТО”, – йдеться у звіті.

Зокрема, чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія:

Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;

Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;

Угорщина, Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;

Литва, Данія – 16 тисяч регулярних військ;

Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;

Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;

Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;

Албанія – 8 тисяч регулярних військ;

Словенія – 7 тисяч регулярних військ;

Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;

Естонія – 4 тисячі регулярних військ;

Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;

Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;

Ісландія – практично відсутні регулярні війська.

Станом на сьогодні лише три країни НАТО мають армії більші, ніж втрати Росії у війні: США – 1 млн 390 тисяч регулярних військових; Туреччина – 425 тисяч регулярних військових; Франція – 205 тисяч регулярних військових.

Додамо, в Україні триває 448-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже більш як 200 000 російських загарбників.