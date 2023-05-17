Джерело: Global Firepower.
За даними рейтингу, 28 держав-членів Альянсу мають армію нижчу за чисельністю, ніж втратила Росія за час війни в Україні. “Своїми діями Москва сприяла знищенню в Україні свого війська чисельністю у 16 армій НАТО”, – йдеться у звіті.
Зокрема, чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія:
- Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;
- Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;
- Угорщина, Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;
- Литва, Данія – 16 тисяч регулярних військ;
- Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;
- Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;
- Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;
- Албанія – 8 тисяч регулярних військ;
- Словенія – 7 тисяч регулярних військ;
- Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;
- Естонія – 4 тисячі регулярних військ;
- Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;
- Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;
- Ісландія – практично відсутні регулярні війська.
Станом на сьогодні лише три країни НАТО мають армії більші, ніж втрати Росії у війні: США – 1 млн 390 тисяч регулярних військових; Туреччина – 425 тисяч регулярних військових; Франція – 205 тисяч регулярних військових.
Додамо, в Україні триває 448-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже більш як 200 000 російських загарбників.
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