Проаналізовані лондонським некомерційним Центром інформаційної стійкості (CIR) нещодавні супутникові знімки вказують на те, що з початку російської окупації Херсону у місті з’явилось понад 800 нових захоронень.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Фото з супутника Planet Lab показали, що з 28 лютого по 15 квітня на кладовищі Херсону з’явилось не менше 824 нових могил. Місця поховання – на околиці міста, на схід від аеропорту.

Директор з розслідувань CIR Бенджамін Стірк розповів, що вони спостерігають за появою нових поховань в українських населених пунктах, які тимчасово перебувають під російською окупацією та у населених пунктах, поблизу яких розміщені російські війська.

“Страшно подумати про те, як гинули мирні люди, про те, що відбувається у цих районах”, – наголосив він.

За словами Стірка, CIR нещодавно також зафіксувала декілька братських могил у лісах поблизу Чернігова. На зображеннях видно, що могили продовжували копати навіть після виходу з області російських військ.

Щодо Херсону, то він був окупований росіянами у перші дні широкомасштабного вторгнення. Чимало мешканців Херсону втекли з міста після окупації, але ті мешканці, які залишились у Херсоні, регулярно виходять на протести.