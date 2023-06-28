За час війни митники оформили майже 1,4 мільйона тонн гуманітарної допомоги

Митники від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України оформили майже 1,4 млн тонн гуманітарних вантажів та понад 100 тис. транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги.

Джерело: пресслужба Державної митної служби

Також на на митниці зауважили, що товарна номенклатура гуманітарних вантажів залишається незмінною: лікарські засоби, медичне обладнання, продукти харчування, військове спорядження, одяг, взуття, генератори тощо.

“Нагадаємо, у період воєнного стану товари можуть визнаватися гуманітарною допомогою за декларативним принципом”, – йдеться у дописі.

Варто додати, що декларація на ввезення гумдопомоги може бути подана митниці як у паперовій, так і в електронній формі, особою, яка перевозить відповідний товар. Пропуск такої допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України.

Як повідомляли #Букви, Сполучені Штати надають 205 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для українців.