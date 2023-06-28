За час війни митники оформили майже 1,4 мільйона тонн гуманітарної допомоги

Джерело: пресслужба Державної митної служби
Також на на митниці зауважили, що товарна номенклатура гуманітарних вантажів залишається незмінною: лікарські засоби, медичне обладнання, продукти харчування, військове спорядження, одяг, взуття, генератори тощо.
“Нагадаємо, у період воєнного стану товари можуть визнаватися гуманітарною допомогою за декларативним принципом”, – йдеться у дописі.
Варто додати, що декларація на ввезення гумдопомоги може бути подана митниці як у паперовій, так і в електронній формі, особою, яка перевозить відповідний товар. Пропуск такої допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України.
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