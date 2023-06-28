російсько-українська війна
23:14 РФ направила доповідь про «бойових комарів України» усім парламентам світу
22:55 За час війни митники оформили майже 1,4 мільйона тонн гуманітарної допомоги
22:33 Як українському бізнесу говорити про підтримку ЛГБТК(ІА+)-спільноти – рекомендації експертки
22:19 Глава МЗС Туреччини засудив акцію зі спаленням Корану у Швеції
21:52 «Це незадовільна робота»: Шмигаль прокоментував виконання програми «єВідновлення»
21:17 Зеленський закликав НАТО дати чіткий сигнал Україні
20:53 CNN: два літаки Пригожина приземлились у Білорусі, проте де сам власник ПВК «Вагнер» – невідомо
20:07 Влада опрацьовує різні сценарії розвитку подій на ЗАЕС – Мінреінтеграції
20:02 У Софії Київській відбудеться презентація книжок про тисячолітній Софійський собор і Володимира Великого
19:55 Україна домовляється з Великою Британією про спільне відстежування викраденого росіянами зерна
19:33 Контроль стану укриттів проводитиметься до кінця червня – ОП
19:22 Німецький міністр не підтримує заборону на імпорт українського зерна
19:21 Україна та Польща продовжили термін дії дозволів на вантажні перевезення до третіх країн
19:01 Велика Британія розглядає низку сценаріїв розвитку подій у Росії та готова до будь-якого – Сунак
18:49 Мінфін закликав міжнародну спільноту визнати РФ юрисдикцією з високим рівнем ризику
18:17 Путін «абсолютно» ослаб після заколоту ПВК «Вагнер» – Джо Байден
18:16 На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни облаштували склади награбованого майна – Міноборони
17:56 У Львові біля оперного театру встановили скульптуру, яка «підтримує» будівлю
17:44 Держсекретар США: Бунт очільника ПВК «Вагнер» – виклик владі Путіна
17:33 ФСБ у спробах зупинити заколот Пригожина шантажувала сім’ї лідерів ПВК «Вагнер» – The Telegraph
17:28 За сюжетом гри Among Us створять мультсеріал
17:26 Ексголові сільради на Київщині, який закликав своїх підлеглих здаватися окупантам, загрожує до 8 років ув’язнення
17:03 Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного ув’язнення за держзраду
17:01 В Амстердамі змінять назву «Ермітажу» на тлі розриву зв‘язків з Росією
16:46 «Ми розглядаємо Білорусь як співагресора»: прем’єрка Естонії закликала європейських союзників посилити оборону
16:37 Bacardi, яка обіцяла вийти з Росії, не тільки продовжує роботу на її ринку, але й утричі збільшила прибуток
16:35 МОН планує скасувати рішення про масову зміну назв сіл, селищ та міст України
16:33 Ракети Storm Shadow «значно вплинули» на хід російсько-української війни – Воллес
16:16 На дні обмілілого Дніпра поблизу Запоріжжя знайшли історичні артефакти (фото)

За час війни митники оформили майже 1,4 мільйона тонн гуманітарної допомоги

Митники від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України оформили майже 1,4 млн тонн гуманітарних вантажів та понад 100 тис. транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги.

Середа, 28 червня 2023, 22:55
Підтримати

Джерело: пресслужба Державної митної служби

Також на на митниці зауважили, що товарна номенклатура гуманітарних вантажів залишається незмінною: лікарські засоби, медичне обладнання, продукти харчування, військове спорядження, одяг, взуття, генератори тощо.

“Нагадаємо, у період воєнного стану товари можуть визнаватися гуманітарною допомогою за декларативним принципом”, – йдеться у дописі.

Варто додати, що декларація на ввезення гумдопомоги може бути подана митниці як у паперовій, так і в електронній формі, особою, яка перевозить відповідний товар. Пропуск такої допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України.

Як повідомляли #Букви, Сполучені Штати надають 205 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для українців.

Теги: війна, гуманітарна допомога, гуманітарні ватажки, Державна митна служба, митники, підтримка України, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook