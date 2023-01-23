Триває триста тридцять четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. За 23 січня українським військовослужбовцям вдалось "приземлити" шість російських повітряних цілей, на загальну суму близько $40 млн.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Раніше стало відомо, що збройні сили Російської Федерації продовжують переживати “оперативний глухий кут” і значні втрати військового складу.

На ранок 23 січня ворог вів безрезультатні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Довідка. Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.

Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад $16 млн.

“Орлан-10” – російський багатофункціональний безпілотник. Він призначений для тривалого спостереження за об’єктами у важкодоступній місцевості, зокрема під час проведення пошукових та ремонтних робіт. Апарат обладнаний 12 камерами високої роздільної здатності, що дає змогу створювати якісні 3D-карти. Він використовується для відео- та фотозйомки, може працювати як ретранслятор. Ціна безпілотника варіюється від $87 до $120 тис.

Х-59 — радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу “повітря-поверхня” середнього радіуса дії. Вартість – $0,5 млн.