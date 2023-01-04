Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Так, з 11.00 по 16.00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.
Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.
Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад $16 млн.
“Орлан-10” – російський багатофункціональний безпілотник. Він призначений для тривалого спостереження за об’єктами у важкодоступній місцевості, зокрема під час проведення пошукових та ремонтних робіт. Апарат обладнаний 12 камерами високої роздільної здатності, що дає змогу створювати якісні 3D-карти. Він використовується для відео- та фотозйомки, може працювати як ретранслятор. Ціна безпілотника варіюється від $87 до $120 тис.
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