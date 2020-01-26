За день на Донбасі загинули двоє українських бійців, ще двоє — поранені

Сьогодні, 26 січня, на Донбасі в результаті обстрілів та вибухів загинули двоє українських військовослужбовців. Ще двоє були поранені.

Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил.

Протягом дня озброєні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню. Сім обстрілів по українських позиціях були здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів;

поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем;

двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномету;

неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

“Сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та один військовослужбовець отримав бойову травму”, — йдеться в повідомленні.