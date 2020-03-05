Про це йдеться в статті Vice “110 млн коробок сирних крекерів і інші речі, які Майк Блумберг міг купити замість того, щоб балотуватися на пост президента”.

Як повідомлялося раніше, Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру на виборах президента США від Демократичної партії на користь Джо Байдена. На участь в президентських перегонах мільярдер витратив близько $ 500 млн, з майже половину – на рекламу.

Витрачені кошти склали лише 0,8% загального капіталу Блумберга, але не принесли йому й сотні делегатів на з’їзд Демократичної партії.

Ось що міг купити Блумберг на ці $ 500 млн, якби не балотувався в президенти:

Мільйони упаковок Cheez-It. Ні для кого не секрет, що Блумберг любить Cheez-It — сирні крекери, які виробляє компанія Kellogg. Настільки, що ці сирні крекери є в кожному офісі Bloomberg LP. На гроші, які він витратив на рекламу, він міг би купити собі понад 110 мільйонів коробок.

Освіта для 30 тисяч американських студентів. З усіма грошима, які він витратив на рекламу, Блумберг міг погасити борг по студентському кредиту (позика у держави на отримання освіти, яку потім необхідно виплатити) приблизно для 30 тисяч американців. За даними Pew Research Center, середній борг для людей, які брали студентські кредити, становить близько $17 тисяч.

Уроки іспанського для 312,5 тисяч осіб. Послуги репетитора іспанської обходяться приблизно в $400 в тиждень. Bloomberg міг би заплатити за цілий місяць занять з іспанської мови для 312,5 тисяч американців.

Погашення іпотечних кредитів для 1600 американців. За даними Асоціації іпотечних банкірів, американці, які подали заявки на іпотеку в січні 2017 року, в середньому запитували кредит на суму $309,2 тисяч. З грошима, які він витратив на рекламу, Блумберг міг виплатити близько 1600 іпотечних кредитів.

Безкоштовний проїзд в метро для 328 тисяч осіб. MTA, найбільша мережа громадського транспорту в Північній Америці, надає послуги цілодобово і в середньому обслуговує 8,6 млн пасажирів в тиждень. Вартість MetroCard, що дозволяє здійснювати необмежену кількість поїздок цілий місяць, становить $127. Блумберг міг би купити місячну пропуску на цілий рік для більш ніж 328 тисяч жителів Нью-Йорка.

Довічний запас прокладок і тампонів для 79 тисяч жінок. Жінки витрачають в середньому $6,4 тисячі на продукти для менструації протягом свого життя. Блумберг міг би купити довічний запас тампонів або прокладок приблизно для 79 тисяч жінок.

Вибори в Конгресі. Напередодні проміжних результатів 2018 року ані республіканці, ані демократи не витрачали на вибори в Конгресі стільки ж, скільки Блумберг на власну невдалу кампанію. Комітети демократичної партії в Конгресі та Сенаті разом витратили $450 млн, республіканська партія витратив $350 млн.

Річний запас інсуліну для майже 87 тисяч діабетиків. Кампанія Блумберга критикувала президента Дональда Трампа за те, що він не зміг знизити вартість ліків, що відпускаються за рецептом, і за те, що він дозволив підвищення вартість інсуліну. У 2016 році середній діабетик 1-го типу витратив $5,7 тисяч на інсулін. Блумберг міг купити річний запасу інсуліну для 87 тисяч діабетиків за гроші, які він витратив на свою кампанію.

Декілька десятків островів на Багамах. Промоутери сумнозвісного музичного фестивалю Fyre, який був дорогим та провальним і зіпсував уїк-енд для тисяч багатих людей, зняли смішний ролик, який використовували для продажу квитків в соціальних мережах. На відео був зображений красивий острів, на якому відпочивають молоді люди та карликові свині. В підсумку фестиваль був проведений в іншому місці, але острів на Багамах Садл Бек Кей, на якому він мав пройти судячи з роліка, виставлений на продаж за $11,8 млн. Блумберг міг би собі дозволити собі купити 42 таких острови та влаштувати там фестивалі.