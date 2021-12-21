За депутатами партії "Європейська Солідарність" з боку чинної влади триває системний тиск і навіть стеження, заявив колишній заступник голови Служби безпеки України, депутат Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність" Віктор Кононенко.

Про це #Буквам розповів генерал-лейтенант Кононенко.

Згідно зі словами генерал-лейтенанта, чинна влада працює над знищенням партії “Європейська Солідарність”. Нагадаємо, 30 березня вдалося зупинити незаконне стеження за бойовим генералом Віктором Кононенком, який нині є депутатом Київради від “Європейської солідарності”. 17 грудня депутати від партії “ЄС” у Київраді оголосили про політичний тиск та переслідування.

“Тиск системний. Очікуємо лише посилення”, – прокоментував Кононенко ситуацію #Буквам.

Зокрема, сьогодні генерал-лейтенант заявив про те, що правоохоронець, який за ним стежив і був причетний до акції під будинком п’ятого президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка, стежив за ще одним депутатом партії.

За словами Кононенка, Ярослав Цяпко (так звуть правоохоронця) прийшов до будинку, де проживає депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Костянтин Усов. Він з‘ясовував у якій точно квартирі проживає партієць та намагався пройти до його помешкання. А вже наступного дня під будинком Усова підопічні Цяпка провели акцію протесту в інтересах “маршрутної мафії”.

Коли правоохоронця затримали, він заявив, що просто виконує доручення керівництва. Віктор Кононенко уточнив #Буквам, що Цяпко не конкретизував, що йдеться саме про випадок стеження за Усовим, а не про подібні дії загалом.

“Але справжній правоохоронець має не лише право, а й обов‘язок відмовитися від виконання злочинного наказу”, – наголошує генерал-лейтенант.

Усі матеріали у цій справі скерують до Державного бюро розслідувань.