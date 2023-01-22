Відповідне дослідження опублікували в журналі Science.
Причиною того, чому людина може побачити менше зірок неозброєним оком, стало світлове забруднення. Вчені та астронавти-любителі вивчали питання 12 років. Вони встановили, що з 2011 року зменшується число зірок, які можна побачити. Через світлове забруднення яскравість неба щороку зменшується на 10%.
Дослідник світлового забруднення Фабіо Фальчі зазначив, що люди не звикли сприймати цю проблему серйозно.
“Дивлячись на нічні фото та відео Землі з Міжнародної космічної станції, зазвичай люди вражені красою міських вогнів. Вони не сприймають це зображення як забруднення. Це як милуватися красою веселкових кольорів, які утворює бензин у воді, і не визнавати, що це хімічне забруднення”, – заявив Фабіо Фальчі.
Довідка. Світловим забрудненням є різновид фізичного забруднення та часового зсуву природної освітленості певної території внаслідок дії штучних джерел світла, що змінюють життя рослин і тварин.
- Дві астрономічні дослідницькі програми зробили детальні фото Чумацького Шляху. На світлинах можна помітити залишки зірок, що вибухнули.
- Космічний телескоп Hubble зафіксував чорну діру, яка розриває на частини одну з зірок галактики. Такі явища називають приливними збуреннями.
- Сонячна активність досягла високих рівнів за попередні 24 години, що може спричинити масові відключення радіо та електрики на стороні планети, зверненої до Сонця, і завдати шкоди супутникам на орбіті навколо Землі.
- Транзитний супутник NASA для пошуку екзопланет (TESS) виявив другу планету, що ймовірно може бути придатна для життя, біля зірки TOI 700. Астрономи припускають, що на ній є вода у рідкому стані.