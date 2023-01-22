За останнє десятиліття у небі зменшилася кількість зірок, які може побачити людина без сторонніх предметів. Щороку яскравість неба зменшується на 10%.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Science.

Причиною того, чому людина може побачити менше зірок неозброєним оком, стало світлове забруднення. Вчені та астронавти-любителі вивчали питання 12 років. Вони встановили, що з 2011 року зменшується число зірок, які можна побачити. Через світлове забруднення яскравість неба щороку зменшується на 10%.

“Це означає, що дитина, яка народилася в місцевості, де було видно 250 зірок, ймовірно побачить менше ніж 100 зірок у тому ж місці через 18 років”, – йдеться в повідомленні.

Дослідник світлового забруднення Фабіо Фальчі зазначив, що люди не звикли сприймати цю проблему серйозно.

“Дивлячись на нічні фото та відео Землі з Міжнародної космічної станції, зазвичай люди вражені красою міських вогнів. Вони не сприймають це зображення як забруднення. Це як милуватися красою веселкових кольорів, які утворює бензин у воді, і не визнавати, що це хімічне забруднення”, – заявив Фабіо Фальчі.

Довідка. Світловим забрудненням є різновид фізичного забруднення та часового зсуву природної освітленості певної території внаслідок дії штучних джерел світла, що змінюють життя рослин і тварин.