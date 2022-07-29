За останню добу понад 5 тисяч людей виявили бажання поставити підпис під відкритим листом до президента України Володимира Зеленського щодо повернення українського громадянства очільнику тероборони Дніпра Геннадію Корбану.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

Cеред тих, хто доєднався до відкритого звернення до Володимира Зеленського низка міських голів різних міст України, відомих громадських та політичних діячів. Наприклад міністр внутрішніх справ України 2014 —2021 років Арсен Аваков, народний депутат України VIII скликання Степан Барна, народний депутат України VIII та IX скликань Олексій Гончаренко та багато інших відомих людей.

“Шановні друзі! За останню добу понад 5 тисяч людей виявили бажання поставити підпис під листом до президента щодо повернення громадянства Геннадію Корбану. Це звичайні українці та сотні відомих, і не тільки в Україні, людей”, – зауважив Борис Філатов.

Також він зазначив, що незабаром з’явиться офіційна петиція на сайті президента України щодо повернення українського громадянства Геннадію Корбану.

Нагадаємо, що під час в’їзду на територію України в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана прикордонники забрали український паспорт. Прикордонники повідомили Корбану, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б могли це підтвердити. Геннадій Корбан спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область).

Після цього інциденту більше як сто політичних і громадських діячів, бізнесменів, депутатів та представників різних сфер діяльності підписали відкритого листа до президента Володимира Зеленського з проханням переглянути рішення і відновити громадянство очільника Штабу територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Автори листа наголосили на тому, що внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і у 2014 році – вагомий та беззаперечний. Тож подібні дії завдають удару по авторитету України, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо позбавлення українського громадянства глави тероборони Дніпра Геннадія Корбана законне, і він не бачить підстав для спекуляцій відносно цього.