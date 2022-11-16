Триває двісті шістдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог не припиняє обстріли позицій українських військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли, а саме:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове;

напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни;

та напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни; на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка;

напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки; на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива;

напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива; на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки.

На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.

В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів.

Крім того, підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється.

У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням.