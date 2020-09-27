Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
“Минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета”, – йдеться у повідомленні.
У штабі також повідомили, що у районі населеного пункту Орєхово троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої і отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості.
Їх ушпиталили і надали необхідну медичну допомогу.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони затвердило наказ про виплату грошової винагороди військовим, які несуть службу у Донецький та Луганській областях.