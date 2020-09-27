На Донбасі початку доби 27 вересня бойовики тричі обстріляли позиції ВСУ, троє військових поранені.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

“Минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета”, – йдеться у повідомленні.

У штабі також повідомили, що у районі населеного пункту Орєхово троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої і отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості.

Їх ушпиталили і надали необхідну медичну допомогу.