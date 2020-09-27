Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Всього за період епідемії коронавірус забрав життя 361 киянина.
На сьогодні в столиці вже 21 815 підтверджених випадків COVID-19.
Захворіли:
- 174 жінки віком від 18 до 84 років
- 122 чоловіка віком від 21 до 73 рокiв
- 15 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 5 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 12 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 95 людей. Усього коронавірус подолали 6482 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 69. У Солом‘янському – 54. Та в Оболонському районі – 47 випадків.
- 25 вересня в Києві ще у 447 осіб підтвердили коронавірус COVID-19. Захворіли, зокрема, 42 дитини.