Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу 26 вересня виявили коронавірус, збільшилась на 323 людини. 11 хворих померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Всього за період епідемії коронавірус забрав життя 361 киянина.

На сьогодні в столиці вже 21 815 підтверджених випадків COVID-19.

Захворіли:

174 жінки віком від 18 до 84 років

122 чоловіка віком від 21 до 73 рокiв

15 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 12 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 95 людей. Усього коронавірус подолали 6482 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 69. У Солом‘янському – 54. Та в Оболонському районі – 47 випадків.