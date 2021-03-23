Співголова фракції "Європейської Солідарності" у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що за добу коронавірус забрав 333 життя українців, а вакцини привезли для менш ніж одного відсотка населення – це є повним провалом влади.

Про це він сказав у відеозверненні.

“Передусім, країна має почути стратегію влади у боротьбі з пандемією та вирішення катастрофічної нестачі вакцин. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для вакцинації максимум 250 тисяч осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців”, – сказав Герасимов.

Він наголосив, що за останню добу в Україні коронавірус забрав 333 життя, що є рекордною смертністю від початку епідемії. Водночас, у Великій Британії, завдяки масовій вакцинації, за минулу добу зафіксували найменшу смертність від COVID-19 з вересня минулого року.

“Протидія пандемії та вакцинація давно перестали бути виключно медичними, а стали геополітичними питаннями, які вирішуються завдяки дипломатичній майстерності керівництва держав. Через свою непрофесійність і дилетантизм Зеленський на цей момент не тільки тотально програв світову конкуренцію за вакцини, але і завалив боротьбу з коронавірусом всередині держави – один Буковель чого вартує”, – зауважив співголова фракції.

Він також додав, що “ЄС” вимагає розглянути проблему боротьби з COVID-19 на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій.

Крім того, Герасимов зазначив, що “Європейська Солідарність” вимагає на позачерговому засіданні парламенту розглянути перш за все боротьбу з коронавірусом.

“Щодо позачергового засідання парламенту: зважаючи на критичну ситуацію з епідемією коронавірусу – вимагаємо від монобільшості і особисто Зеленського перш за все розглянути ініційовану нами постанову “Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері”, – додав він.

Нардеп також наполягає на включенні до порядку денного парламенту Постанови опозиції 4105 про створення ТСК із розслідування державної зради на найвищому рівні при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера.

“Нарешті необхідно ухвалити постанову № 5100 про припинення політично вмотивованих переслідувань громадян, щоб знизити градус напруги у суспільстві. Бо людей обурює несправедливість влади, яка є нічим іншим як політичними репресіями проти патріотів”, – резюмував Герасимов.