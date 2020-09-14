За минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксовано 2 462 нових захворювань на коронавірус COVID-19, з них захворіло 172 дитини.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Станов на 14 вересня в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали.

Загалом проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4 844 випадки;

Вінницька область — 4 844 випадки; Волинська область — 6 353 випадки;

Дніпропетровська область — 3 342 випадки;

Донецька область — 2 101 випадок;

Житомирська область — 4 390 випадків;

Закарпатська область — 8 675 випадків;

Запорізька область — 2 403 випадки;

Івано-Франківська область — 11 357 випадків;

Кіровоградська область — 909 випадків;

м. Київ — 17 429 випадків;

Київська область — 6 961 випадок;

Львівська область — 17 057 випадків;

Луганська область — 600 випадків;

Миколаївська область — 2 051 випадок;

Одеська область — 9 687 випадків;

Полтавська область — 1 223 випадки;

Рівненська область — 10 555 випадків;

Сумська область — 2 502 випадки;

Тернопільська область — 9 234 випадки;

Харківська область — 12 853 випадки;

Херсонська область — 644 випадки;

Хмельницька область — 4 008 випадків;

Чернівецька область — 12 252 випадки;

Черкаська область — 2 579 випадків;

Чернігівська область — 2 788 випадків.