Про це поінформували в прес-центрі штабу ООС.
Так, протягом минулої доби російські збройні формування 7 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне ворог здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали українські позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.
“Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників”, – заявили в штабі.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Зазначається, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) фіксує активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України.
“Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей. У свою чергу проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт поблизу населеного пункту Калинівка, Донецької області, де представники збройних формувань РФ облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій ЗСУ. Того ж дня проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту. Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ”, – сказано в повідомленні.
В штабі наголосили, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.
Станом на 7:00 ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Як відомо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.
При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.
- У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 31 березня стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.