Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі унаслідок ворожих обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу ООС.

Так, протягом минулої доби російські збройні формування 7 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне ворог здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали українські позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників”, – заявили в штабі.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Зазначається, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) фіксує активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України.

“Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей. У свою чергу проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт поблизу населеного пункту Калинівка, Донецької області, де представники збройних формувань РФ облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій ЗСУ. Того ж дня проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту. Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ”, – сказано в повідомленні.

В штабі наголосили, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Станом на 7:00 ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як відомо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.