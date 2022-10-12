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11 жовтня

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За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів

Протягом минулої доби, 11 жовтня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 6 мирних мешканців.

Середа, 12 жовтня 2022, 09:28
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, минулої доби від рук російських армійців загинуло:

  • 4 жителів Лиману
  • 2 жителів Тернів

Окрім цього, ще один мирний мешканець Красногорівки отримав поранення.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення від рук окупантів загинуло 979 донеччан, ще 2377 були поранені.

Ця кількість – без врахування вбитих та поранених у Маріуполі та Волновасі.

Теги: вбивство цивільних, Донецька область, злочини росіян, Павло Кириленко

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