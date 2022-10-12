За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, минулої доби від рук російських армійців загинуло:
- 4 жителів Лиману
- 2 жителів Тернів
Окрім цього, ще один мирний мешканець Красногорівки отримав поранення.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення від рук окупантів загинуло 979 донеччан, ще 2377 були поранені.
Ця кількість – без врахування вбитих та поранених у Маріуполі та Волновасі.
- Протягом ночі 12 жовтня росіяни не припиняли обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів важкі поранення отримало троє осіб, серед яких 6-річна дівчинка.
- Вночі 12 жовтня російські окупанти укотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. У сторону міста загалом було випущено 7 ракет.