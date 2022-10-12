За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, минулої доби від рук російських армійців загинуло:

4 жителів Лиману

2 жителів Тернів

Окрім цього, ще один мирний мешканець Красногорівки отримав поранення.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення від рук окупантів загинуло 979 донеччан, ще 2377 були поранені.

Ця кількість – без врахування вбитих та поранених у Маріуполі та Волновасі.