Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, внаслідок обстрілів росіян у четвер, 29 вересня, в Донецькій області загинуло 8 цивільних.
Серед загиблих 4 мешканців Долини та по одному мешканцю Богородичного, Водяного, Торецька і Шевченкового.
Окрім цього, ще 17 мирних мешканців Донеччини отримали різноманітні поранення.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіян, у Донецькій області загинуло 909 осіб, ще 2288 були поранені.
- Російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки 11 осіб отримали поранення.