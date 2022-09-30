Протягом минулої доби, 29 вересня, на Донеччині від рук російських окупантів загинуло 8 мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, внаслідок обстрілів росіян у четвер, 29 вересня, в Донецькій області загинуло 8 цивільних.

Серед загиблих 4 мешканців Долини та по одному мешканцю Богородичного, Водяного, Торецька і Шевченкового.

Окрім цього, ще 17 мирних мешканців Донеччини отримали різноманітні поранення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіян, у Донецькій області загинуло 909 осіб, ще 2288 були поранені.