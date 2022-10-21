Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, напередодні від рук російських окупантів загинуло двоє мешканців Бахмута. Ще одна людина отримала поранення.

Окрім цього, у звільнених від російської окупації населених пунктах виявили тіла ще 9 вбитих мирних українців. Сім тіл – у Новоселівці, та ще два – у Лимані.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині російські окупанти вбили 1070 цивільних, ще 2441 були поранені.

Ці дані – без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.