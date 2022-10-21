За минулу добу, 20 жовтня, на Донеччині внаслідок злочинних дій російських загарбників загинуло двоє мирних мешканців. Також було знайдено 9 тіл цивільних, яких вбили росіяни під час окупації.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, напередодні від рук російських окупантів загинуло двоє мешканців Бахмута. Ще одна людина отримала поранення.

Окрім цього, у звільнених від російської окупації населених пунктах виявили тіла ще 9 вбитих мирних українців. Сім тіл – у Новоселівці, та ще два – у Лимані.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині російські окупанти вбили 1070 цивільних, ще 2441 були поранені.

Ці дані – без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.