За минулу добу, 7 вересня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло семеро мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Очільник Донеччини проінформував, що російські військові вбили трьох жителів Слов’янська, двох жителів Мар’їнки, та по одному жителю Галицинівки та Водяного.

Окрім цього, ще двоє осіб отримали поранення.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Донецькій області від рук окупантів загинуло 810 осі, ще 2025 були поранені.

Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.