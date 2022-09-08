Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Очільник Донеччини проінформував, що російські військові вбили трьох жителів Слов’янська, двох жителів Мар’їнки, та по одному жителю Галицинівки та Водяного.
Окрім цього, ще двоє осіб отримали поранення.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Донецькій області від рук окупантів загинуло 810 осі, ще 2025 були поранені.
Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.
- Протягом минулої доби, 7 вересня, російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по Харкову, а також обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Як наслідок – поранено 8 осіб, серед яких дворічна дитина.