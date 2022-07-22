Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Минулої доби російські окупаційні війська не припиняли обстрілювати населені пункти Донецької області.

Внаслідок цих обстрілів вчора загинуло 5 осіб. Йдеться про трьох жителів Сіверська, одного мешканця Павлівки та одного мешканця Мар’їнки.

Окрім цього, ще 10 жителів Донеччини отримали поранення.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення, від рук російських армійців загинуло 637 мирних жителів Донецької області, ще 1641 отримали різноманітні поранення.

Кириленко уточнив, що дані стосовно жертв не є остаточними, оскільки на даний час неможливо встановити кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі.