Протягом четверга, 21 липня, від рук російських окупантів на Донеччині загинуло 5 мирних жителів. Удвічі більше осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Минулої доби російські окупаційні війська не припиняли обстрілювати населені пункти Донецької області.

Внаслідок цих обстрілів вчора загинуло 5 осіб. Йдеться про трьох жителів Сіверська, одного мешканця Павлівки та одного мешканця Мар’їнки.

Окрім цього, ще 10 жителів Донеччини отримали поранення.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення, від рук російських армійців загинуло 637 мирних жителів Донецької області, ще 1641 отримали різноманітні поранення.

Кириленко уточнив, що дані стосовно жертв не є остаточними, оскільки на даний час неможливо встановити кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі.