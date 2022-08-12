Про це повідомив голова Донецької ОВА Паво Кириленко.

За його інформацією, протягом минулої доби на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинуло 7 мирних мешканців.

Йдеться про трьох жителів Бахмута, двох жителів Курахового, одного жителя Мар’їнки та одного жителя Авдіївки.

Окрім цього, ще 14 осіб були поранені.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Донеччині від рук окупантів загинуло 723 осіб, ще 1845 отримали поранення.

Кириленко додав, що на даний час неможливо встановити, скільки поранених та вбитих серед мирного населення у Волновасі та Маріуполі.