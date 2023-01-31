Протягом 30 січня російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, минулої доби під російським вогнем опинились такі населені пункти як Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

“Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості”, – зазначив очільник Харківщини.

Він також додав, що у Вовчанську пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об’єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції.

У Куп’янську внаслідок злочинних дій росіян зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.