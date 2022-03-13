російсько-українська війна
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За добу на Маріуполь здійснено 22 бомбардування. Скинуто вже 100 авіабомб

Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку російських окупантів. За 24 години сталося щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь.

Неділя, 13 березня 2022, 18:35
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Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місяцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців.

На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ.

У міськраді наголошують, що саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті.

“Закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні”, – йдеться у повідомленні.

Теги: авіаудари, закрийте небо, Маріуполь, російсько-українська війна

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