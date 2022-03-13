За добу на Маріуполь здійснено 22 бомбардування. Скинуто вже 100 авіабомб

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місяцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців.
На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ.
У міськраді наголошують, що саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті.
“Закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні”, – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 13 березня вранці окупанти завдали ракетних ударів по аеропорту в Івано-Франківську та по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Масштаби руйнувань поки встановлюються.
- Раніше стало відомо, що СБУ затримала коректувальника вогню, який навів російські ракети на Івано-Франківський аеродром 24 лютого.
- Полонений російський пілот Максим Криштоп, який брав участь у бомбардування мирного Харкова зізнався, що знав куди саме він скидував снаряди.
- У Харкові вдалося відновити цифрове телевізійне мовлення. У Харківській області постраждала телевежа 6 березня від обстрілу російських окупантів.
- Харків повністю знаходиться під обороною ЗСУ. Наразі ворог не робить наступальних дій, однак продовжує ракетно-бомбові удари по житловим кварталам на околицях міста.
- Російський напад готувався із думкою, що Захід знову буде розгублений та млявий на тлі війни в Україні. План “Барбаросса-2022” не врахував, що подібні агресивні дії поставили під удар основні принципи європейського суспільства.