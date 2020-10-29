Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано в передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметра і гранатомети різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем.
Крім того, окупанти вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення в руку. Воїну надали домедичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю ніщо не загрожує.
“Про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – відзначили в штабі.
З початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
- 28 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участі делегацій України, Російської Федерації. Захід модерувала ОБСЄ. Було узгоджено дату відкриття двох нових КПВВ на Донбасі.