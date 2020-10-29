За минулу добу, 28 жовтня, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Кульове поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано в передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметра і гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем.

Крім того, окупанти вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення в руку. Воїну надали домедичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю ніщо не загрожує.

“Про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – відзначили в штабі.

З початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.