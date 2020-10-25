За минулу добу, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, стрілецьку зброю російські окупанти застосували поблизу Кам’янки і двічі – неподалік від населеного пункту Шуми.

Крім того, в районі Водяного противник вів вогонь із автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

У відповідь на провокаційні постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

“Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ”, – зазначається в повідомленні.