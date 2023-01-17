Протягом понеділка, 16 січня, російські окупаційні війська 130 разів відкривали вогонь по населених пунктах у запорізькій області.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

У відомстві зауважили, що війська РФ активізували терор проти мирних українців.

Зокрема напередодні окупанти 130 разів відкривали вогонь по населених пунктах Запорізької області.

Унаслідок злочинних дій росіян руйнувань зазнали 64 житлові будівлі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема цієї ночі війська РФ завдавали артилерійських ударів по Біленьківській громаді.

Як наслідок – потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі.

“На щастя, усі люди залишились цілі”, – наголосили у Запорізькій ОВА.