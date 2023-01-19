Протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 150 разів відкривали вогонь по населених пунктах у Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Запорізької ОВА.

Зазначається, що за добу війська РФ 153 рази відкривали вогонь по 17 населених пунктах Запорізької області.

Обстріли велись з різноманітного виду озброєння, зокрема із заборонених міжнародним законодавством запалювальних снарядів.

Вогонь окупанти вели по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. На даний час зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

У ніч на 19 січня окупанти відкрили вогонь по Матвіївській громаді. Як повідомили самі росіяни, вони влучили у “надважливий стратегічний об’єкт”.

“Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв”, – наголосили в Запорізькій ОВА.