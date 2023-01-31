Бахмут на Донеччині залишається одним з головних напрямків ударів росіян. Лише протягом минулої доби тут сталося 42 бойові зіткнення з окупантами.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його даними, росіяни намагалися перерізати трасу, якою йде забезпечення українських військових у Бахмуті, однак намагання росіян були безрезультатними.

“Поки що це їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція”, – сказав Череватий.

Він наголосив, що Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків ударів противника. За добу тут окупанти 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по позиціях ЗСУ.

“Сталося 42 бойові зіткнення. Ворог потужно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 зазнали поранень різного ступеня. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки”, – зазначив він.