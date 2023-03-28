Про це йдеться у повідомленні пресслужби Херсонської ОВА.
Минулої доби російські окупаційні війська 60 разів обстріляли Херсонщину. Загалом по області було випущено 316 снарядів.
Окупанти вели вогонь з мінометів, артилерії, танків, БПЛА, авіації. Також по регіону завдано ракетних ударів.
Вісім разів під ворожими обстрілами опинявся Херсон. У місті пошкоджено освітній заклад, приватні та багатоквартирні будинки.
Унаслідок російських обстрілів поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 мирних мешканців.
- Протягом 27 березня російські війська завдали ударів по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів. Там бійці РФ пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.