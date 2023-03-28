Про це йдеться у повідомленні пресслужби Херсонської ОВА.

Минулої доби російські окупаційні війська 60 разів обстріляли Херсонщину. Загалом по області було випущено 316 снарядів.

Окупанти вели вогонь з мінометів, артилерії, танків, БПЛА, авіації. Також по регіону завдано ракетних ударів.

Вісім разів під ворожими обстрілами опинявся Херсон. У місті пошкоджено освітній заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок російських обстрілів поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 мирних мешканців.